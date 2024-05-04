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В Туле откроется новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест»

В Туле откроется новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест»

Очередной сезон стартует 18 мая.

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства партнёров. Ребята возвращают цвет старинным зданиям и дарят новые смыслы историческим центрам городов.

В этом году волонтеры планируют восстановить два дома — на Гоголевской, 34 и Глеба Успенского, 7.

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Открытие состоится 18 мая, 12.00 на ул. Глеба Успенского, 7.

Что будет: 

  • напитки и угощения, теплое общение с единомышленниками;
  • развлекательная программа для детей и взрослых, настольные игры;

Если вы хотите принять участие в судьбе домов, то можно написать в паблик феста.

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