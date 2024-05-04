В Туле откроется новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест»

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства партнёров. Ребята возвращают цвет старинным зданиям и дарят новые смыслы историческим центрам городов.

В этом году волонтеры планируют восстановить два дома — на Гоголевской, 34 и Глеба Успенского, 7.

Открытие состоится 18 мая, 12.00 на ул. Глеба Успенского, 7.

Что будет:

напитки и угощения, теплое общение с единомышленниками;

развлекательная программа для детей и взрослых, настольные игры;

Если вы хотите принять участие в судьбе домов, то можно написать в паблик феста.