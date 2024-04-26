Хоккейный АКМ приглашает туляков на гала-матч с болельщиками

«Академия Михайлова» организует гала-матч между АКМ и болельщиками, посвященный закрытию сезона ВХЛ 2023/24.

Игра пройдет в Ледовой арене Тулы. Начало мероприятия в 13.00. Кроме того, в фойе второго этажа состоится автограф-сессия с игроками АКМ. Старт гала-матча в 14.00. Также на арене будут работать развлекательные активности: киберзона, аквагрим и другие.

Напомним, АКМ впервые в своей истории завоевал серебряные медали Кубка Петрова. За время плей-офф игроки тульской команды установили несколько рекордов: вратарь Денис Попов стал автором самой продолжительной сухой серии — 206 минут и 32 секунды, а защитник Сергей Теряев обновил рекорд среди снайперов защитников с результатом 16 шайб.

Билеты на матч бесплатные. Их можно забронировать по ссылке. 0+