В Кимовске пьяный военнослужащий угрожал пистолетом почтальону

Тульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Суд установил, что 20 января 2024 года около 10 часов пьяный военнослужащий находился в Кимовске у дома № 22 по ул. Лесной. Угрожая пневматическим пистолетом почтальону, доставлявшей пенсии, он потребовал от нее 200 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, женщина скрылась в одной из квартир.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал частично.

Приговором суда военнослужащий признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.