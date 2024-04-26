Знаменитая тульская 106-я дивизия ВДВ отмечает 80-летие

В этом году 26 апреля 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия отмечает юбилей.

Командир дивизии Александр Немоляев поздравил военнослужащих и ветеранов 106-й с годовщиной.

День рождения тульской дивизии отмечается именно 26 апреля в честь получения первой награды — ордена Кутузова II степени — в эту дату в 1945 году. Условное наименование дивизии — войсковая часть № 55599, а сокращенное — 106-я ВДД (воздушно-десантная дивизия).

106-я дивизия, полное название которой — 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия, была сформирована в январе 1944 года по приказу Ставки Верховного Главнокомандования. Она стала частью воздушно-десантных войск (ВДВ) СССР и позже России. Штаб дивизии расположен в Туле, а ее подразделения — в Туле, Наро-Фоминске и Рязани.