В Туле проходит первенство ЦФО по синхронному плаванию среди юных спортсменов: фото и видео

Фото Дмитрия Дзюбина

Искусство, красота, акробатика… Это всё про синхронное плавание! Спортсмены из разных областей собрались в Туле на первенство ЦФО - выяснить, кто сильнейший!

Второй год подряд первенство ЦФО по синхронному плаванию проходит в Туле. Федерация этого вида спорта не отдает предпочтение какому-либо городу: старается проводить соревнования в разных местах, чтобы синхронное плавание в России развивалось равномерно. Тула, однако же, расположена очень удобно: в «шаговой» доступности от Москвы и Московской области, Липецка и других областей центрального округа.

В первенстве приняли участие спортсмены от 9 до 15 лет. Но, несмотря на юный возраст, это уже профессиональны: по-взрослому тренируются (6 раз в неделю!) и соревнуются. Помимо этого — радуют зрителей на трибунах. Еще бы! У девочек — блестящие купальники, волосы собраны в идеальный пучок. Движения скоординированы, сила тела и духа ощущается даже во взгляде.

Ольга Брусникина, президент Федерации синхронного плавания России, говорит: в Туле можно не только с удовольствием посоревноваться, но и внимательно её рассмотреть!

— Я безумно рада, что уже второй год подряд любители синхронного плавания встречаются здесь, в величественном городе-герое Туле для участия в первенстве Центрального федерального округа. Надеюсь, эти соревнования станут значимым толчком для развития синхронного плавания в России. Планы на будущее уже есть: мы хотим развивать наш вид спорта в Туле, может, даже устроить здесь чемпионат России. Огромное спасибо городским властям и министерству спорта Тульской области за поддержку соревнований.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева высоко оценила вклад синхронистов в спортивную историю страны:

— Наши спортсмены-синхронисты — признанные мировые лидеры в этом виде спорта. Выступления наших сборных — пример для других стран. Тула второй раз организует соревнования по синхронному плаванию такого масштаба. У города большой опыт и полноценная спортивная база, что позволяет проводить спортивные мероприятия на самом высоком уровне.

Первенство ЦФО входит в официальный календарь всероссийских соревнований. Значит, спортсмены могут не только получить бесценный соревновательный опыт, но и выполнить спортивные разряды, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов. Это команды из Москвы, Московской, Воронежской и Тульской областей.

Открывала соревнования очаровательная Ярослава Фарнасова из Тулы. В своём номере она птицей летала над водной гладью. Спортсменке 9 лет, сейчас она во втором классе. Большой спорт учёбе не мешает: Ярослава учится на 4 и 5. Спорт и правда большой для такой маленькой спортсменки: у неё 6 тренировок в неделю на «земле» и в бассейне.

— Занимаюсь уже два года синхронным плаванием. Мне так нравится! Можно выступать с красивыми номерами, костюмы блестящие, ещё макияж и причёску делают. Хвалят и говорят, какая я красивая! Единственное, что не нравится, это когда желатин с волос смываю. Как будто слизняк ползёт!

Посмотрите наш видео- и фоторепортаж со второго дня соревнований: загляденье!