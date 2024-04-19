Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Торпедо»

20 апреля в Москве состоится матч 28-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Арсенал». Встречу судит Роман Софьян из Москвы, ему помогут екатеринбуржец Андрей Филипкин и москвич Виктор Медведев.

В матче первого круга, состоявшегося в Туле, команды разошлись миром: на гол Ишхана Гелояна москвичи ответили точным выстрелом Ираклия Манелова.

В настоящий момент туляки занимают пятую строчку в турнирной таблице первенства. «Торпедо» расположилось на десятом месте.

Всего команды встречались между собой 8 раз: три победы у «Арсенала», четыре — у «Торпедо», одна ничья.

Начало встречи в 18.00.