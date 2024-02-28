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АКМ принял участие в презентации спортивного потенциала Тульской области на выставке-форуме «Россия»
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ принял участие в презентации спортивного потенциала Тульской области на выставке-форуме «Россия»

Спортивный потенциал Тульской области презентовали на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня спорта.

На стенде Тульской области провели мастер-классы по шахматам и велоспорту, интерактивы с призами от профессиональных клубов региона — хоккейного АКМ, волейбольной «Тулицы», футбольного «Арсенала» и велокоманды Marathon-Tula.

Стенд региона посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков. В пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» Минспорта России в режиме видеосвязи принял участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

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— В нашем регионе активно реализуется проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему создается современная спортивная инфраструктура. Всё больше людей приобщается к здоровому образу жизни, — отметил Сергей Егоров. 

Реализовывать планы областного правительства по развитию спорта в регионе помогают в том числе такие надежные социальные партнеры, как ГК «Полипласт». При поддержке губернатора Алексея Дюмина и правительства региона компания участвовала в разработке и реализации «Программы развития хоккея». Сейчас она продолжает системные инвестиции в развитие этого вида спорта, любительского и профессионального. «Полипласт» является социальным партнером Федерации хоккея Тульской области и генеральным спонсором хоккейного клуба «Академия хоккея имени Б. П. Михайлова».

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