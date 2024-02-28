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В Тульской области в исправительную колонию пытались передать мобильники и роутер в ведре с медом
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Тульской области в исправительную колонию пытались передать мобильники и роутер в ведре с медом

Также в емкости были спрятаны симки, стереогарнитуры и провод для зарядки.

Сотрудники исправительной колонии № 5 в Донском обнаружили посылку с мобильной начинкой: в ведре с медом были спрятаны ухищренным способом два мобильных телефона, пять сим-карт, две стереогарнитуры, Wi-Fi-роутер и провод для зарядки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области. 

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.

В отношении осужденного, которому предназначалась посылка с запрещенным содержимым, проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к правонарушению. 
 

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