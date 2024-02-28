В Тульской области в исправительную колонию пытались передать мобильники и роутер в ведре с медом

Сотрудники исправительной колонии № 5 в Донском обнаружили посылку с мобильной начинкой: в ведре с медом были спрятаны ухищренным способом два мобильных телефона, пять сим-карт, две стереогарнитуры, Wi-Fi-роутер и провод для зарядки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.
В отношении осужденного, которому предназначалась посылка с запрещенным содержимым, проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к правонарушению.