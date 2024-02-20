Ключ на старт! Уже через полторы недели «Арсенал» возвращается

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Тем временем часики тикают — до рестарта чемпионата остались каких-то полторы недели.

Конечно, интересно было бы понять, что о нынешнем состоянии команды думает главный тренер. Но из витиеватых комментариев Александра Сторожука сделать это невозможно. Что, в самом деле, означают фразы «в игре с „Динамо“ были моменты, которые надо улучшать, но хорошего было больше».Или «Набираемся опыта, молодых игроков много было на поле и связи сыроваты. Проанализируем и сделаем выводы на теоретическом занятии». Ясно ведь, что эти матчи и проводятся для того, чтобы потом делать выводы. Тайны и недосказанности — наше всё.

Однако хорошие новости все-таки действительно есть. Многие болельщики гадали, насколько сможет к весне набрать форму Александр Зуев, который еще прекрасно помнится по играм в Премьер-лиге. Вот вам пожалуйста — именно его стараниями счет в матче с узбекской командой уже к 13-й минуте был 2:0, и оба мяча на счету Зуева. Есть еще порох в пороховницах.

Пока залечивает травму Окоронкво, почти в каждом матче забивает новобранец из Белоруссии Иван Бахар. Из чего можно заключить, что дело не только в качествах отдельного футболиста, а кто теперь сомневается в наличии их у Окоронкво, но и в конкретной модели Сторожука, которая подразумевает наличие агрессивного наконечника в атаках команды. В Турции сейчас в этой роли Иван Бахар, которого разные издания определяют то как атакующего полузащитника, то как нападающего.

Если покопаться в интернете, можно найти, например, упоминание о том, что в 2022 году Бахар был назван лучшим игроком противостояния минского «Динамо» и борисовского «Борисполя». Тут очень интересно за что — у Бахара в этом сверхпринципиальном поединке было два забитых мяча, пять ударов по воротам, четыре перехвата и 83 процента точных передач. В точности модель «Арсенала» минувшей осени. Конечно, хотелось бы более свежей статистики, но после того сезона у Бахара был не очень удачный вояж в Израиль, где он из-за травмы не сумел заиграть в местном клубе «Ирони».

Это к тому, что каждый из новичков, можно предположить, пришел в «Арсенал» со своей изюминкой, которые придадут игре разнообразия. Примерно так уже было осенью, когда с появлением Баркова Окоронкво начал смещаться на фланг, а на его позицию заступал экс-форвард «Балтики». И это давало эффект. Теперь же новичков — с полкоманды.

Вообще зима для участников первой лиги вышла на редкость суетливая. Даже лидеры изо всех сил ротируют состав. Оно, конечно, когда в новостях идут бесконечные перечисления фамилий кто куда пришел, кто куда собрался, вроде бы должно становится боязно. Укрепляются же. В «Родину», вон, уже семь новичков пришли, в «Торпедо» вообще десять. Ща как рванут! Но когда осознаешь, что все эти переходы — просто сообщающийся сосуд одной первой лиги, в котором игроки перетекают из одной колбы в другую, на все смотришь несколько проще. Все в итоге будет решаться порядком на поле, в клубе и тем, насколько тренерскому штабу удастся создать коллектив, нацеленный на выполнение высоких задач. Также и наличием болельщиков, в конце концов.

Вот у болельщиков «Арсенала» сезон начинается нервно. Вдруг выяснилось, что с приемкой поля на тульском стадионе, где 3 марта туляки должны были принимать новороссийский «Черноморец», возникли проблемы. Матч, вероятно, перенесут в Москву на «Сапсан-Арену». Помнится, когда несколько лет назад нечто подобное случилось перед матчем с ЦСКА, всем виделись происки команды соперника. Но сейчас-то речь идет об игре с «Черноморцем» из Новороссийска, у которого вряд ли может быть такой же административный ресурс, как у армейского клуба. Дело, выходит, в каких-то других причинах.

Хотя, что касается нынешней ситуации, можно предположить, что присутствует еще и вмешательство погодных условий. Ведь правда не припомнить, когда было нечто подобное — то метет снег, то мороз. Ну какая трава, когда на улице то и дело минус двадцать? И не факт, что снег не пойдет 3 марта. Неужели функция руководства лиги только в том, чтобы наказать, запретить, не лицензировать? Что-то не попадалось ни одного сообщения о том, чтобы на уровне руководства Лиги прошло хотя бы одно совещание по поводу подготовки футбольных полей в условиях нерядовой нынешней зимы.

И тут вспоминается, что одним из козырей перехода на систему осень — весна был тот довод, что при необходимости всегда можно легко перенести тур из-за погодных условий. Почему бы не сделать это сейчас? Разве у одной Тулы проблемы?

Зачем заставлять команды и болельщиков мучиться, когда просто можно сыграть те же матчи хотя бы на две-три недели позже, между двумя уже распланированными турами. Лучше играть в среду, чем в снегу, разве не так?

Но у нас управление футбольным турниром настолько профессиональное, что, составляя календарь на весну, забыли про 17 марта и выборы президента России. Пришлось в срочном порядке сдвигать весь тур на понедельник.

А ведь казалось бы, чего проще — выглянуть еще пару недель назад в окошко, увидеть, что морозы не спадают, и оперативно связаться с людьми на местах. Как у вас дела? Что с полем? Не нужна ли помощь? Но это, наверное, может случиться в какой-то другой реальности. У нас же никогда такого не было и вдруг опять.