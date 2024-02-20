В Туле открылась уникальная фотовыставка калужских подростков

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской областной научной библиотеке открылась фотовыставка калужских фотохудожников «Поиск». Ее авторы — учащиеся и выпускники фотостудии «Улыбка», которой присвоено имя выдающегося фотографа Виталия Гришакова.

17 февраля фотовыставку открыли Алёна Кочеткова и Мария Завьялова. Калужанки — ученицы Виталия Гришакова, лауреаты всероссийских и международных фотоконкурсов. Девушки активно работают в жанре социальной фотографии и передают свои знания и опыт в фотоискусстве подросткам.

Выставка «Поиск» прежде всего — о впечатлениях подростков. В своих фотографиях юные ученики переосмысливают «взрослые» и серьезные темы. Многие работы получили признание в профессиональной среде и отмечены крупными наградами.

Организатор выставки в Туле, руководитель клуба «ПРОсвет» Марина Корабельникова:

— Мы — энтузиасты, проводим выставки за свои средства. Для нас очень важно развивать фотографическую жизнь! Год назад поехала на фестиваль фотографии в Калугу. Увидела фотовыставку местных художников. Молодая фотография, считаю, очень заряжена, у молодежи можно многому научиться. Занимаюсь организацией выставок в Тульской областной библиотеке и решила пригласить калужских фотохудожников.

У нас много выставляется фотохудожников из других городов: Серпухова, Москвы. Планируется выставка из Санкт-Петербурга. Эти фотохудожники — лауреаты многих конкурсов, и в то же время для них выставка в Туле — новая ступень в творческой жизни.

Работа фотовыставки продлится до 13 марта.