Туляки могут зарегистрироваться на «Лыжню России» через «Госуслуги»

Фото из архива Myslo.

Министерство спорта РФ запустило онлайн-запись на Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России», которая состоится 10 февраля 2024 года.

Система записи на участие в массовых спортивных мероприятиях основана на Федеральной государственной информационной системе «Спорт», созданной на платформе «Гостех». Она обеспечивает надежную и удобную функциональность как для участников, так и для организаторов массовых спортивных мероприятий. В системе уже реализованы сервисы для специалистов сферы, ведется планирование единого календарного плана, для граждан обеспечена возможность записи в спортшколы, прорабатывается возможность записи на тестирование ГТО.

Первым событием, на которое можно оформить запись, станет «Лыжня России». Зарегистрироваться можно по ссылке.

Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

Как сообщает минспорт Тульской области, в этом году «Лыжня» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт пройдет в Ленинградской области.