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Туляки могут зарегистрироваться на «Лыжню России» через «Госуслуги»
Фото из архива Myslo.

Туляки могут зарегистрироваться на «Лыжню России» через «Госуслуги»

Большой спортивный праздник пройдет 10 февраля.

Министерство спорта РФ запустило онлайн-запись на Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России», которая состоится 10 февраля 2024 года.

Система записи на участие в массовых спортивных мероприятиях основана на Федеральной государственной информационной системе «Спорт», созданной на платформе «Гостех». Она обеспечивает надежную и удобную функциональность как для участников, так и для организаторов массовых спортивных мероприятий. В системе уже реализованы сервисы для специалистов сферы, ведется планирование единого календарного плана, для граждан обеспечена возможность записи в спортшколы, прорабатывается возможность записи на тестирование ГТО.

Первым событием, на которое можно оформить запись, станет «Лыжня России». Зарегистрироваться можно по ссылке.

Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

Как сообщает минспорт Тульской области, в этом году «Лыжня» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт пройдет в Ленинградской области.

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