В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с пятитысячными купюрами

Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Об этом сообщили в ЦБ России.

Сначала мошенники звонят человеку и заявляют о необходимости проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Они предлагают установить на телефоне специальное приложение — «‎Банкноты Банка России». Так действительно называется приложение ЦБ РФ, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальное приложение регулятора. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов.