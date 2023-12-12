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В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с пятитысячными купюрами
Иллюстрация pixabay.com.

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с пятитысячными купюрами

Могут предложить скачать фейковое приложение.

Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Об этом сообщили в ЦБ России.

Сначала мошенники звонят человеку и заявляют о необходимости проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Они предлагают установить на телефоне специальное приложение — «‎Банкноты Банка России». Так действительно называется приложение ЦБ РФ, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальное приложение регулятора. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов.

ЦБ напоминает: приложение «‎Банкноты Банка России» действительно существует и доступно на официальном сайте ЦБ РФ. Оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот: где именно расположены, как должны выглядеть.

Подлинность банкнот официальное приложение не определяет.

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