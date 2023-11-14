В Туле мужчина задержан за двойное убийство, совершенное 24 года назад

Фото: СУ СК России по Тульской области

Летом 1999 года двое мужчин договорились продать квартиру матери одного из них. Женщина была против, поэтому приятели решили подделать все документы и сделали поддельную нотариальную доверенность на сожительницу второго.

Тем же летом трое мужчин выпивали в одном из домов на ул. Ствольной в Туле и обсуждали грядущую сделку. В это время приехала хозяйка квартиры и устроила скандал из-за жилья и из-за того, что мужчины много пьют. Внезапно один набросился на потерпевшую и убил ее ударом молотка в висок, а его собутыльник затем задушил ее сына, видимо не желая делиться с ним деньгами.

«Тела погибших обвиняемый вместе со своим другом закопали на придомовой территории указанного частного дома в Зареченском районе. Позднее квартиру потерпевших обвиняемый со своими знакомыми продал третьим лицам с помощью фиктивных документов. Уголовное дело было возбуждено в 1999 году по факту безвестного исчезновения потерпевших, однако производство по делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего ответственности. Длительное время о местонахождении и судьбе матери и сына ничего не было известно», — сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В СУ СК России по Тульской области есть аналитические группы, которые занимаются уголовными делами прошлых лет. Следователи и криминалисты вновь тщательно изучили материалы, допросили свидетелей и провели современные судебные экспертизы. Вскоре после этого вместе с оперативниками тульской полиции удалось выйти на обвиняемого. Под тяжестью доказательств тот полностью признал свою вину. Второй фигурант в настоящее время уже умер.

Недавно на территории дома на ул. Ствольной были найдены останки убитых. Сейчас они находятся на судебной экспертизе.

«В настоящее время в отношении мужчины судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, осуществляется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова», — рассказали в СК.