Хоккейная «Академия Михайлова» разгромила «Атлант»

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

13 ноября «Академия Михайлова» сыграла на выезде против подмосковного «Атланта». На игру против желто-синих в состав вернулись после травм форварды Яромир Ермаков и Герман Шуленин.

С первых секунд туляки начали активные действия. В один из моментов Яромир Ермаков отдал пас на пятак, но Матвей Брынцев был слишком близко к вратарю, и забросить шайбу не получилось.

В первом периоде подопечные Вячеслава Уваева доставляли много хлопот голкиперу «Атланта» и только за две минуты до перерыва открыли счёт: Илья Панин забросил шайбу своей бывшей команде.

В начале второй двадцатиминутки хозяева убежали в контратаку, но Кирилл Зарубин зафиксировал снаряд ловушкой. В ответ на этот эпизод «михайловцы» использовали правило «не забрасываешь ты — забрасывают тебе» и оформили четыре гола в ворота подмосковной команды. Отличились Данила Булатов, Дамир Невретдинов, Климентий Шиндяев и Кирилл Колыхалов.

Третий отрезок встречи «Академия Михайлова» начала с большинства, но реализовать численное преимущество не смогла. По ходу третьего периода у коллективов были моменты. Счёт остался неизменным — 5:0 — победа «Академии Михайлова».

Следующую игру «Академия Михайлова» проведёт на выезде против «Академии Михайлова-Юниор» 15 ноября в 19.00.