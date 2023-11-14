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В Тульской области в ДТП погиб 11-летний ребенок
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области в ДТП погиб 11-летний ребенок

По предварительной информации, причиной аварии мог стать выезд на встречку.

Утром 14 ноября в Богородицком районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 238 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись Kia Spectra и Chery Tiggo. После удара последний улетел с дороги и перевернулся на крышу.

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По имеющейся на данный момент информации, в результате происшествия погиб 11-летний мальчик и пострадали трое взрослых. Ребенок скончался до приезда медиков.

На момент публикации новости на месте работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Предполагается, что причиной автоаварии мог стать выезд на полосу встречного движения.

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Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 08:31 +1
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Место
Тульская областьБогородицкий район

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