Прикрыли пленкой и отчитались о ремонте: туляки 5 лет воюют с УК за ремонт крыши

Фото из архива Татьяны Соболь

Вода в доме льется из щитков, розеток и люстр, но управляющая компания упирается: в доме много должников.

Борьба с управляющей компанией ООО «РСК-71» в доме № 35 в Городском переулке длится уже 5 лет. И все это время одна и та же проблема — текущая крыша. За годы ее состояние настолько ухудшилось, что люди уже боятся спать по ночам.

— Я каждый вечер ложусь спать и думаю: «А проснусь ли я завтра или проводку замкнет и случится пожар?» — говорит Татьяна Соболь.

Тазики и тряпки в коридоре бывшего общежития завода «Арсенал» стали уже привычной частью интерьера. С их помощью хоть как-то можно собирать воду и не допускать протечек на нижние этажи. О ремонте приходится только мечтать.

— В этом году по осени крыша не успевает просыхать после дождей — и даже если дождя нет, у нас капает, — рассказывает Татьяна Соболь, жительница дома. — На той неделе с четверга по понедельник собирали воду после того, как зарядили дожди. Нас затопило так, что из щитка лилась вода. Замкнуло все плиты, все электричество в комнатах.

Такая же ситуация была и две недели назад, тогда приехавшая аварийная бригада пришла в ужас и отключила весь дом от электричества.

Через две недели УК включила нам электричество, а в администрацию отчиталась, что ремонт крыши выполнен. Зять полез на крышу посмотреть, но оказалось, что они не ремонт сделали, а натянули между опорными столбами пленку на чердаке. И теперь на ней скапливается вода. Да при нашем состоянии крыши это мертвому припарка. Прорвется — и куда вся вода потечет? К нам, конечно же! Это просто издевательство.

Именно так выглядит «ремонт», о котором говорит Татьяна. При том, что Государственной жилищной инспекции Тульской области этот факт или неизвестен, или инспекция закрывает на это глаза.

В октябре женщина обращалась с жалобой на УК, но в ГЖИ ей ответили, что все отремонтировано: мол, «составлен соответствующий акт». Что там в этом акте, кто его подписывал — неизвестно. Но факт один — управляющей компании вновь всё сошло с рук:

Кстати, пленка — не первый креатив сотрудников управляющей компании. В мае 2022 года крышу отремонтировали… скотчем. И также отчитались, что ремонт состоялся, все хорошо. Контролирующие ведомства по неизвестной причине принимают любые действия УК за решение проблемы.

Татьяна предполагает, что сырая электропроводка стала причиной выхода из строя двух розеток в её комнате.

— УК заявляет, что ремонт за мой счет. Здорово получается: крыша течет по их вине, а я должна расхлебывать последствия. Через стенку от меня как раз находится щиток — он сейчас все время гудит и сверкает.

О смене УК жители тоже не думают:

— А кто нас возьмет с дырявой крышей и таким количеством должников? — добавляет Татьяна.

Именно наличие большого количества должников в доме — причина бездействия УК, говорят жители. Компания недополучила от владельцев квартир больше миллиона рублей, сейчас ведет претензионную работу с ними, но получается, что не только с ними. Оттого, что УК ждет оплаты долгов, страдают и добропорядочные жители.

— Почему я должна платить этой УК, если они отказываются качественно выполнять свою работу? — добавляет Татьяна. — Я плачу за содержание дома, и при этом каждое моё утро начинается в 6 часов с того, что я собираю воду в коридоре. Прихожу с работы в 7 вечера и опять ее собираю.

Капитальный ремонт крыши назначен только на 2031 год. Но проводка в доме вряд ли выдержит столько. Постоянная влажность в такой ситуации — это прямая угроза жизни и здоровью живущих в доме людей.

Мнение юриста

Ситуацию разъясняет юрист Андрей Князев:

— Имеет ли право УК отказываться от выполнения своих обязательств, если в доме много должников? Является ли это нарушением лицензионных требований?

— Нет, УК не имеет права отказываться в одностороннем порядке от исполнения договора (если в договоре указан такой пункт — это незаконно). УК обязана предоставлять услуги в полном объеме, вне зависимости от количества должников. Взыскание долгов — это уже претензионная и судебная деятельность для УК. Само собой, отказ от исполнения условий договора является грубым нарушением, за которое УК ждет крупный штраф, возможно также лишение лицензии на деятельность. Кроме того, в случае лишения лицензии УК на такую деятельность жителей проинформируют и предоставят время для выбора другой УК.

— Первая инстанция, куда надо обращаться, — ГЖИ, жители ее прошли. Каждый раз получают ответы, что все отремонтировано. Куда еще обратиться жителям, чтобы привлечь к ответственности УК?

— ГЖИ — это контролирующий орган, и вопрос в том, насколько хорошо он проконтролировал деятельность УК в этом случае. Бывает, что УК просто передает акты выполненных работ в ГЖИ, и на этом все. Тут жителям дома необходимо требовать от ГЖИ выхода на место в составе комиссии: ГЖИ, представитель собственников (он же председатель совета дома) и представитель УК. Только в этом случае жителям удастся доказать, что УК не исполняет обязательства по ремонту общего домового имущества. Если жители такую возможность испробовали, есть прокуратура: она также может организовать полноценную проверку деятельности УК на конкретном доме.

Но этот вариант я бы оставил на самый крайний случай. Можно написать жалобу на имя губернатора. Это обращение передадут по подведомственности, однако за ходом исполнения этого обращения будут вести строгий контроль. Тогда одними актами выполненных работ никто не отделается.

Что касается самих актов, то их подписывают собственники квартир (в случае отсутствия председателя совета дома) либо председатель. Любой собственник может затребовать акты в УК, ознакомиться с ними и выяснить, каким образом они вообще появились, кто их подписал.

Если подписи собственника квартиры в акте выполненных работ нет — это повод задуматься о смене УК в принципе, так как УК обязана расходовать деньги не только на свои нужды, но и на содержание и ремонт общедомового имущества. За расходом денежных средств необходимо следить собственникам квартир как наиболее заинтересованным лицам.

Жителям необходимо организовать проверку их обращения в составе комиссии либо через губернатора, либо через прокуратуру, написав соответствующее заявление.

— Можно ли через суд обязать УК выполнить работы?

— Можно. Но тут надо понимать, о каких конкретно работах идет речь. Если речь идет, к примеру, о протекании крыши над конкретной квартирой, то это будет индивидуальный иск собственника квартиры, где требованием станет как ремонт крыши над квартирой, так и компенсация ремонта в квартире, возможные штрафные санкции.

Если же речь идет о ремонте крыши, которая находится над общедомовым имуществом (лестничные пролеты, например), то тут истцом может выступить только председатель совета дома, если он есть и такие полномочия ему предоставлены. В данном случае требованием истца будет понуждение провести ремонт и самой крыши, и общедомового имущества, которое пострадало от залития.