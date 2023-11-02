Фото Дмитрия Дзюбина.

Стартовала продажа билетов на матч 7-го тура Суперлиги по волейболу. «Тулица» на своей площадке примет московское «Динамо». Игра состоится 12 ноября в 16.00 в спорткомплексе «Тула-Арена».

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке, в палатке «Тульские мероприятия» напротив центрального входа в ГКЗ или в день матча в кассе «Тула-Арены» с 13.00 до 16.30. В пресс-службе тульского клуба уточнили, что дети до 7 лет могут посещать игры бесплатно.

Напомним, тульская команда встречалась с действующим чемпионом страны 31 октября в рамках четвертьфинала Кубка России. «Тулица» обыграла «Динамо» со счетом 3:2. Ответная игра пройдет в Москве 4 ноября в 17.30.