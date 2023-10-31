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Гендиректор тульского «Арсенала»: «Важно решить задачу с новым стадионом»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Гендиректор тульского «Арсенала»: «Важно решить задачу с новым стадионом»

Александр Зотов отметил, что современные арены есть почти у каждого клуба Премьер-лиги.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов стал гостем программы «Футбол России» на телеканале «Россия-24». В интервью он затронул тему нового стадиона.

— Для клуба было бы очень важно, чтобы параллельно с тем, что мы решаем задачу выхода в Премьер-лигу, решали бы задачу с новым стадионом. В Премьер-лиге сегодня практически у всех клубов, за исключением Воронежа, есть достаточно современные арены с коммерческими зонами. Это совсем другое восприятие футбола, когда находишься на таком стадионе, — заявил Зотов.

Напомним, ранее гендиректор заявил, что перед ним стоит задача вернуть «Арсенал» в Премьер-лигу.

Сюжет: Арсенал
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сегодня, в 11:22 −5
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