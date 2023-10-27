Поклонников ММА приглашают на «Битву за Тулу»

8 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдёт турнир «Битва за Тулу». В бескомпромиссных противостояниях сойдутся лучшие представители смешанного стиля.

В главном поединке вечера — боец ММА, выигравший все схватки в Туле, — Тигран Оганесян.

В профессиональном октагоне снова проявят себя Арутюн Самвелян, Алексей Гончаров, Владимир Лаврухин, а также дебютируют Степан Гирдюк, Максим Самсонов, Егор Швыкин.

Вход для зрителей по пригласительным билетам. О том, где и как их получить, Тульская федерация смешанного боевого единоборства ММА сообщит позже.

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