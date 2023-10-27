В кластере «Октава» стартовали «Дни молодой фотографии»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

«Молодая фотография» — новый масштабный Всероссийский проект. Тула третий раз принимает лучшие авторские серии фотографов и художников, работающих с фотографией.

В рамках фестиваля запланирована насыщенная просветительская программа: лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, журналистов, фоторедакторов, корреспондентов. Увидеть много красивых кадров и послушать образовательную программу можно до 9 ноября.

Посмотреть, как прошло открытие выставки 26 октября можно в фоторепортаже Myslo, а ознакомиться с полной программой мероприятия можно здесь.