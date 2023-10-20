Хоккейный АКМ завершил выездную серию победой над казанским «Барсом»

Фото пресс-службы АКМ.

Сегодня, 20 октября, тульский АКМ сыграл на выезде с казанским «Барсом». Начало матча осталось за гостями. К середине периода туляки успели поиграть в большинстве, но вратарь хозяев был надежен. В целом преимущество было на стороне подопечных Сергея Решетникова, и на 11-й минуте АКМ смог открыть счет — отличился Александр Комаристый.

Второй период наша команда начала так же бодро, как и первый. В самом начале получили численное преимущество, но реализовать его не удалось. К середине периода казанцы перехватили инициативу, а у туляков пошла череда удалений. За 40 секунд до конца периода «Барс» в большинстве сравнил счет — 1:1.

Третий отрезок игры туляки начале в меньшинстве, приходилось много обороняться. По статистике, в текущем сезоне АКМ — на первом месте в ВХЛ по выигранным третьим периодам. Этот не стал исключением. Денис Почивалов филигранным броском, практически из-за ворот, забросил шайбу за шиворот голкиперу хозяев. АКМ уверенно победил на выезде со счетом 2:1.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Всех тульских болельщиков — с победой. И ребят сейчас поздравил с хорошим выездом:

взяли восемь очков из восьми возможных, стопроцентный результат.

Надо настраиваться на предстоящие домашние игры. Молодцы, во всех играх проявили характер. Много играли в меньшинстве — вот над этим и надо будет сейчас поработать, чтобы было меньше удалений.