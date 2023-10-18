Как «Тулица» вышла в четвертьфинал Кубка России: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» в рамках 1/8 финала Кубка России сыграла против «Локомотива-2» из Калининградской области. Напомним, тульская команда обыграла соперниц со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) и вышла в четвертьфинал турнира.

Лучшим игроком матча стала Анастасия Станкевичуте.

Старший тренер ВК «Тулица» Анастасия Терехова подвела итоги игры.

— Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые, несмотря на будний день, пришли нас поддержать. У нас молодая команда, хотелось посмотреть свои наработки, всем дать поиграть. Задача была совершить меньше ошибок, сыграть в свою игру. Нам это удалось.

С победой команду и болельщиков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Несмотря на упорное сопротивление соперниц, «Тулица» смогла довести матч до победы. Выход в четвертьфинал — заслуженный результат и показатель высокого мастерства. Так держать! Болеем за наших!