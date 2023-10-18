  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Как «Тулица» вышла в четвертьфинал Кубка России: фоторепортаж - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как «Тулица» вышла в четвертьфинал Кубка России: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Как «Тулица» вышла в четвертьфинал Кубка России: фоторепортаж

Тулячки всухую обыграли соперниц.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» в рамках 1/8 финала Кубка России сыграла против «Локомотива-2» из Калининградской области. Напомним, тульская команда обыграла соперниц со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) и вышла в четвертьфинал турнира.

Лучшим игроком матча стала Анастасия Станкевичуте.

Старший тренер ВК «Тулица» Анастасия Терехова подвела итоги игры.

— Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые, несмотря на будний день, пришли нас поддержать. У нас молодая команда, хотелось посмотреть свои наработки, всем дать поиграть. Задача была совершить меньше ошибок, сыграть в свою игру. Нам это удалось. 

С победой команду и болельщиков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Несмотря на упорное сопротивление соперниц, «Тулица» смогла довести матч до победы. Выход в четвертьфинал — заслуженный результат и показатель высокого мастерства. Так держать! Болеем за наших!

В следующем этапе Кубка «Тулица» встретится с действующим победителем турнира, с чемпионом страны — московским «Динамо». Первый матч состоится 31 октября в Туле, ответный — 4 ноября в Москве. 

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф:
сегодня, в 14:36 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулицаКубок России по волейболу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС потратит 6 млн рублей на ремонт сгоревшей кровли пожарной части в Богородицке
МЧС потратит 6 млн рублей на ремонт сгоревшей кровли пожарной части в Богородицке
Внедорожник выскочил на тротуар и влетел в столб на ул. Октябрьской в Туле
Внедорожник выскочил на тротуар и влетел в столб на ул. Октябрьской в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.