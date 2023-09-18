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Тульская область присоединится к Всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе
Фото Алексея Пирязева

Тульская область присоединится к Всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе

В минспорте региона рассказали, как поучаствовать.

В Тульской области пройдут Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» (все шаги человека за день) среди студенческих, муниципальных, корпоративных, семейных команд, команд пенсионеров и групп ЗОЖ.

Для участия необходимо скачать бесплатное мобильное приложение «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд.

Соревнования проходят в два этапа:

  • 26 сентября — 10 октября (предварительный этап — регистрация, формирование команд, обучение участников),
  • 15 октября — 15 ноября (основной, зачётный этап, соревнования).

Во время соревнований все участники будут дополнительно получать рекомендации экспертов «Лиги здоровья нации» по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

По результатам соревнований состоится торжественная онлайн-церемония награждения победителей.

С порядком проведения соревнований и всей дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.человекидущий.рф.

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Фотограф:
сегодня, в 10:59 0
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