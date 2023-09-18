Антициклон принесет в Центральную Россию небывалое за 100 лет тепло

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Первый осенний месяц радует жителей Центральной России комфортным теплом. Среднемесячная температура на 1,5° выше нормы, а осадков за две недели выпало всего около 5%.

А дальше погода будет еще лучше! Синоптики говорят, что такого в природе не было почти 100 лет.

В начале текущей недели дневная температура воздуха составит +17…+22 °С, ожидаются кратковременные дожди. С четверга всё кардинально изменится. В регионах будет господствовать скандинавский антициклон-трансформер. Он принесет разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь.

— В результате такой мощной адвекции тепла, на фоне малооблачной погоды воздух начнет раскаляться с каждым днем. Если в четверг будет +18…+23 °С, то в пятницу уже +21…+26 °С, а в выходные столбики термометров будут уверенно штурмовать 25-градусную высоту, по региону от +22 до +27 °С, что соответствует многолетнему климату июля. По ночам воздух не остынет ниже +9…+14 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Есть высокая вероятность, что в субботу, 23 сентября, будет побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице +25,4 °С.

Согласно метеостатистике такие вторжения субтропического тепла в эти дни сентября случаются крайне редко: 25-градусное тепло радует жителей всего раз за целое столетие.

Метеорологическая осень уступит свои позиции метеолету на период с 21 по 27 сентября, что спровоцирует ложное пробуждение природы.

В последние дни сентября осень резко вернет свои позиции: зарядят дожди, температура воздуха по ночам понизится до +4…+9 °С, днем — до +10…+15 °С. С наступлением октября начнётся золотая осень.