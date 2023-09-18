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В Тульском кремле показали проекцию SHAMAN’а

В Тульском кремле показали проекцию SHAMAN’а

На концерте были заявлены десятки исполнителей, но хедлайнером, которого ждали все, был SHAMAN.

17 сентября в центре Тулы на Казанской набережной состоялся Digital-концерт «Родина — герой». Суть Digital заключалась в том, что записи поющих звёзд выводились 3D-проекцией на стены кремля. Среди участников концерта — Ирина Дубцова, Стас Костюшкин, ST, Марк Тишман, Денис Майданов, но хедлайнером заявлен уроженец Новомосковска — SHAMAN.

Само мероприятие началось в восемь часов вечера и собрало множество зрителей. По оценкам очевидца, проекция новомосковского певца собрала около ста человек. Люди разных возрастов подпевали SHAMAN’у, в конце выступления кричали: «Я русский!»

«Родина — герой» — цифровой патриотический фестиваль, который проводится в городах-героях России. Постановщиком шоу выступила Алина Верипя –режиссёр клипов исполнителя SHAMAN «Ты моя», «Вороны мои» и «Я русский».

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