В Тульской шахматной гостиной прошли соревнования «Дебют»

Фото Тульской шахматной гостиной.

В Тульской шахматной гостиной прошли региональные соревнования «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школах». Лучшие областные школы выявляли сильнейшую с 18 по 20 марта.

Участники сыграли по 8 партий с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд добавления на ход.



Первое место, не проиграв ни одного матча, заняла команда Центра образования № 1 из Новомосковска (тренер — Лола Ягупова). Ребята из этой школы завоевали право на участие в итоговом мероприятии «Дебют», которое пройдет в с. Ольгинка Туапсинского района в начале июня.



За призовую тройку развернулась ожесточенная борьба. В итоге второе место занял коллектив Центра образования № 27 г. Тула (тренер — Владимир Манаенков). Третье место заняли новички проекта «Шахматы в школах» — учащиеся МАОУ «Лицей № 1» г. Тула (тренер — Любовь Агеева).





Призеры и победители были награждены грамотами, медалями и призами от Федерации шахмат России. Призеры и победители были награждены грамотами, медалями и призами от Федерации шахмат России.

Проект «Шахматы в школах» реализуется в регионе с 2017 года совместно с Федерацией шахмат России и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.