новости
новости
Регистрация
В Тульской шахматной гостиной прошли соревнования «Дебют»
Фото Тульской шахматной гостиной.

В Тульской шахматной гостиной прошли соревнования «Дебют»

Выявляли лучшую областную школу.

В Тульской шахматной гостиной прошли региональные соревнования «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школах». Лучшие областные школы выявляли сильнейшую с 18 по 20 марта.
 
Участники сыграли по 8 партий с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд добавления на ход.
 

Первое место, не проиграв ни одного матча, заняла команда Центра образования № 1 из Новомосковска (тренер — Лола Ягупова). Ребята из этой школы завоевали право на участие в итоговом мероприятии «Дебют», которое пройдет в с. Ольгинка Туапсинского района в начале июня.

За призовую тройку развернулась ожесточенная борьба. В итоге второе место занял коллектив Центра образования № 27 г. Тула (тренер — Владимир Манаенков). Третье место заняли новички проекта «Шахматы в школах» — учащиеся МАОУ «Лицей № 1» г. Тула (тренер — Любовь Агеева).
 


Призеры и победители были награждены грамотами, медалями и призами от Федерации шахмат России.
 
 
Проект «Шахматы в школах» реализуется в регионе с 2017 года совместно с Федерацией шахмат России и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:57 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
проект Шахматы в школах

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Пятёрочка» даст работу тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию
«Пятёрочка» даст работу тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию
В Киреевском районе водитель легковушки погиб в лобовом столкновении
В Киреевском районе водитель легковушки погиб в лобовом столкновении
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.