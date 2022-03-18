новости
новости
Регистрация
На ул. Ф. Смирнова в Туле на месте бывшего завода построят два жилых дома
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На ул. Ф. Смирнова в Туле на месте бывшего завода построят два жилых дома

Этот вопрос обсуждался на заседании градостроительно-земельного совета под председательством главы областного правительства Валерия Шерина.

На ул. Фёдора Смирнова, где раньше располагался завод технологического инвентаря, будут построены два 16-этажных жилых дома. Завод ТОЗТИ обанкротился в 2014 году. Несколько лет на его месте работали различные коммерческие и производственные предприятия, однако после банкротства последнего из них участок был выставлен на торги с начальной ценой в 182 млн рублей.

После продажи земля была переоформлена под жилую застройку. По плану, въезд на территорию нового ЖК будет осуществляться с Павшинского моста и ул. Коминтерна. Кроме того, запланированы работы по благоустройству трамвайных путей, остановок и зоны рядом с Воронкой.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, застройщик благоустроит набережную реки Воронки с установкой малых архитектурных форм вблизи жилых домов. Сдать объект планируется до 2024 года. К тому же сроку планируется построить малоэтажных жилой комплекс премиум-класса на ул. Болдина. В домах будет сделан подземный паркинг и оборудованы коммерческие помещения.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:34 −4
Другие статьи по темам
Событие
заседание градостроительно-земельного советастроительствожильежилищное строительствоновые ЖК
Люди
Валерий ШеринДмитрий Миляев
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу съехались художественные гимнастки со всей России: фоторепортаж
В Тулу съехались художественные гимнастки со всей России: фоторепортаж
На ул. Перекопской в Туле погиб подросток
На ул. Перекопской в Туле погиб подросток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.