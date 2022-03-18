На ул. Ф. Смирнова в Туле на месте бывшего завода построят два жилых дома

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На ул. Фёдора Смирнова, где раньше располагался завод технологического инвентаря, будут построены два 16-этажных жилых дома. Завод ТОЗТИ обанкротился в 2014 году. Несколько лет на его месте работали различные коммерческие и производственные предприятия, однако после банкротства последнего из них участок был выставлен на торги с начальной ценой в 182 млн рублей.

После продажи земля была переоформлена под жилую застройку. По плану, въезд на территорию нового ЖК будет осуществляться с Павшинского моста и ул. Коминтерна. Кроме того, запланированы работы по благоустройству трамвайных путей, остановок и зоны рядом с Воронкой.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, застройщик благоустроит набережную реки Воронки с установкой малых архитектурных форм вблизи жилых домов. Сдать объект планируется до 2024 года. К тому же сроку планируется построить малоэтажных жилой комплекс премиум-класса на ул. Болдина. В домах будет сделан подземный паркинг и оборудованы коммерческие помещения.