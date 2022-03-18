Юные тулячки привезли медали с соревнований по эстетической гимнастике

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В копилке наших спортсменок – серебро и бронза в командном зачёте.

С 16 по 18 марта в подмосковном Раменском прошло Первенство Центрального Федерального округа по эстетической гимнастике. Тульскую область представляли воспитанницы МБУ СШ «Триумф».

Они заняли призовые места в командных зачётах: коллектив «Роксэт-Адамас» взял серебро в категории 10-12 лет, а команда «Роксэт-юниорки» завоевала бронзу. Спортсменок тренируют А. С. Бакулина, А. С. Богомолова и А. В. Асмаловская.