новости
новости
Регистрация
Юные тулячки привезли медали с соревнований по эстетической гимнастике
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные тулячки привезли медали с соревнований по эстетической гимнастике

В копилке наших спортсменок – серебро и бронза в командном зачёте.

С 16 по 18 марта в подмосковном Раменском прошло Первенство Центрального Федерального округа по эстетической гимнастике. Тульскую область представляли воспитанницы МБУ СШ «Триумф».

Они заняли призовые места в командных зачётах: коллектив «Роксэт-Адамас» взял серебро в категории 10-12 лет, а команда «Роксэт-юниорки» завоевала бронзу. Спортсменок тренируют А. С. Бакулина, А. С. Богомолова и А. В. Асмаловская.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 22:40 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыспортсоревнованияэстетическая гимнастикаПервенство ЦФОпризовые места
Место
РаменскоеТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Болельщики «Тулицы» смогут после игры посмотреть матч «Зенит» – «Арсенал»
Болельщики «Тулицы» смогут после игры посмотреть матч «Зенит» – «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.