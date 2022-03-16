В Туле пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству
Соревнования пройдут в конце марта.
26 и 27 марта в МСК «Тула-Арена» пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 18 регионов.
Тульскую область представят 90 бойцов из Дубны, Узловой, Щёкино, Ясногорска, Заокского, а также Новомосковска и Тулы. Клубы и спортивные школы: КБЕ
В заключительный день соревнований пройдут гала-финалы. Победители получат возможность выступить на турнирах Всероссийского уровня.
Ответственный за организацию первенства ЦФО — вице-президент Тульской областной федерации Элман Сафаров.
Торжественное открытие состоится 26 марта в 12.00. Для тех, кто не сможет лично поболеть за спортсменов, будет организована трансляция поединков.