новости
новости
Регистрация
За два месяца в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 261,5 млн рублей

За два месяца в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 261,5 млн рублей

Прокуратура проанализирована состояние преступности на территории региона.

В январе и феврале 2022 года на территории Тульской области зарегистрировано 2310 преступлений, что на 286 меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
 
На 27,2% снизилось количество тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний (с 1022 до 744), на 22,1% — число противоправных фактов умышленного причинения побоев и телесных повреждений (с 68 до 53), на 22,2% — число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов или взрывных устройств (с 9 до 7).
 
На территории региона на 16% уменьшилось количество преступных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью человека (с 25 до 21), на 14,6% снизилось число грабежей (с 48 до 41).
 
Отмечается снижение на 30,8% числа налоговых преступлений (с 13 до 9).
 
Раскрываемость преступлений, совершенных на территории области, уменьшилась на 3,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 61%.
 
Также на 21,2% уменьшилось количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 741 до 584), на 19,8% снизилось число противоправных деяний, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (с 850 до 682), на 5,8% — число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (с 381 до 326).
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, материальный ущерб от преступлений за анализируемый период составил 261,5 млн рублей.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:26 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
преступлениястатистикапрокуратура
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Верну мужа, сниму порчу»: тулячка стала гадалкой в TikTok и на год лишилась свободы
«Верну мужа, сниму порчу»: тулячка стала гадалкой в TikTok и на год лишилась свободы
В Туле пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству
В Туле пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.