За два месяца в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 261,5 млн рублей

В январе и феврале 2022 года на территории Тульской области зарегистрировано 2310 преступлений, что на 286 меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

На 27,2% снизилось количество тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний (с 1022 до 744), на 22,1% — число противоправных фактов умышленного причинения побоев и телесных повреждений (с 68 до 53), на 22,2% — число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов или взрывных устройств (с 9 до 7).

На территории региона на 16% уменьшилось количество преступных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью человека (с 25 до 21), на 14,6% снизилось число грабежей (с 48 до 41).

Отмечается снижение на 30,8% числа налоговых преступлений (с 13 до 9).

Раскрываемость преступлений, совершенных на территории области, уменьшилась на 3,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 61%.

Также на 21,2% уменьшилось количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 741 до 584), на 19,8% снизилось число противоправных деяний, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (с 850 до 682), на 5,8% — число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (с 381 до 326).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, материальный ущерб от преступлений за анализируемый период составил 261,5 млн рублей.