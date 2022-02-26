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Разрешили банкеты, открыли фуд-корты: В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения

Разрешили банкеты, открыли фуд-корты: В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения

Губернатор внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе:

  • возобновляется деятельность детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах;
  • измерение температуры отменяется в учреждениях общепита, концертно-развлекательных и досуговых учреждениях, на спортивных объектах и в торговых центрах;
  • отменяются QR-коды в общепите, бильярдах и боулингах;
  • в общепите разрешаются банкеты;
  • заполняемость концертно-развлекательных, досуговых и спортивных учреждений при проведении мероприятий увеличивается с 50 до 80% с предъявлением QR-кода вакцинированного, переболевшего, а также на антитела;
  • детям разрешается посещать ТЦ без сопровождения взрослых;
  • доля сотрудников, которые работают удаленно, снижается с 50 до 15%.

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований по использованию QR-кодов.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.

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