Разрешили банкеты, открыли фуд-корты: В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения

Губернатор внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе:

возобновляется деятельность детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах;

измерение температуры отменяется в учреждениях общепита, концертно-развлекательных и досуговых учреждениях, на спортивных объектах и в торговых центрах;

отменяются QR-коды в общепите, бильярдах и боулингах;

в общепите разрешаются банкеты;

заполняемость концертно-развлекательных, досуговых и спортивных учреждений при проведении мероприятий увеличивается с 50 до 80% с предъявлением QR-кода вакцинированного, переболевшего, а также на антитела;

детям разрешается посещать ТЦ без сопровождения взрослых;

доля сотрудников, которые работают удаленно, снижается с 50 до 15%.

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований по использованию QR-кодов.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.