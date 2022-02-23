Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.
Туляк завоевал три медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей
Поздравляем Алексея Соколова!
21 февраля в Старом Осколе стартовало первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13−17 лет. Представитель сборной Тульской области Алексей Соколов показал следующие результаты в весовой категории 49 кг:
- 3 место — в рывке спортсмену покорились 70 кг,
- 3 место — в толчке спортсмен справился с весом 86 кг,
- 2 место — по сумме двоеборья с результатом 156 кг.
Отметим, что соревнования продлятся до 2 марта. Наш регион на турнире также представит тулячка Полина Шахтарина. Она выступит в весовой категории 71 кг.
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