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Туляк завоевал три медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей
Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.

Туляк завоевал три медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей

Поздравляем Алексея Соколова!

21 февраля в Старом Осколе стартовало первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13−17 лет. Представитель сборной Тульской области Алексей Соколов показал следующие результаты в весовой категории 49 кг:

  • 3 место — в рывке спортсмену покорились 70 кг,
  • 3 место — в толчке спортсмен справился с весом 86 кг,
  • 2 место — по сумме двоеборья с результатом 156 кг.

Отметим, что соревнования продлятся до 2 марта. Наш регион на турнире также представит тулячка Полина Шахтарина. Она выступит в весовой категории 71 кг.

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