Туляк завоевал три медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей

Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.

21 февраля в Старом Осколе стартовало первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13−17 лет. Представитель сборной Тульской области Алексей Соколов показал следующие результаты в весовой категории 49 кг:

3 место — в рывке спортсмену покорились 70 кг,

3 место — в толчке спортсмен справился с весом 86 кг,

2 место — по сумме двоеборья с результатом 156 кг.

Отметим, что соревнования продлятся до 2 марта. Наш регион на турнире также представит тулячка Полина Шахтарина. Она выступит в весовой категории 71 кг.