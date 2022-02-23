В Туле в Доме-музее Вересаева побывали потомки писателя

Фото Тульского музейного объединения.

23 февраля в Доме-музее В. В. Вересаева состоялась встреча с потомками писателя по линии Смидовичей-черных.

Викентий Викентьевич Вересаев принадлежал к одному из родов, записанных в дворянскую родословную книгу г. Каменец-Подольска, к роду Смидовичей. Родословная писателя насчитывает более 100 персон, что позволяет составить обширное генеалогическое древо.

В генеалогическом древе Викентия Вересаева имеется большое количество так называемых веток — родственных связей. Одна ветвь принадлежит Смидовичам-белым (линия В.В. Вересаева), потомком которых является Лев Владимирович Разумовский (правнучатый племянник писателя), другая — Юницким (линия матери В.В. Вересаева), к ней принадлежат Олег Валентинович Григорьев и Таисия Николаевна Кременецкая (двоюродные внучатые племянники писателя).

Ещё одна ветвь, ветвь Смидовичей-черных, пошла от двоюродного деда В. В. Вересаева Викентия Михайловича Смидовича. К этой линии принадлежит троюродный внучатый племянник писателя Сергей Глебович Смидович.

Сергей Глебович уже бывал в Туле и в музее писателя. Сегодня он приехал со своей семьей — женой Дианой, сыном Иваном и дочерью Софьей. Встреча с гостями началась с музицирования Сергея Смидовича.

Примечательно, что у него такой же абсолютный слух, как и у знаменитого писателя. Сергей Смидович вспоминал о своих посещениях квартиры Викентия Викентьевича в Шубенском переулке (Москва) и дачи писателя на Николиной Горе, рассказывал о генеалогических корнях Смидовичей-черных, а затем подарил ряд книг в фонд музея.