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С начала года в Туле за неправильную парковку 940 автомобилей эвакуировали на спецстоянку
Фото УГИБДД по Тульской области.

С начала года в Туле за неправильную парковку 940 автомобилей эвакуировали на спецстоянку

Об этом рассказали в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Тулы в ходе надзорной деятельности ежедневно осуществляют профилактику нарушений, связанных с правилами остановки или стоянки транспортных средств.

В связи с участившимися случаями обращения граждан на прошлой неделе сотрудники ГИБДД проверили автомобили, припаркованные на центральных улицах города, а также во дворовых территориях.
 
 
За сутки инспекторы составили 34 административных материала за нарушение требований правил остановки и стоянки, 18 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.
 
В УГИБДД по Тульской области отметили, что всего с начала года задержаны и помещены на специализированную стоянку более 940 автомобилей.

 

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