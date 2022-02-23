Фото УГИБДД по Тульской области.
С начала года в Туле за неправильную парковку 940 автомобилей эвакуировали на спецстоянку
Об этом рассказали в УГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции Тулы в ходе надзорной деятельности ежедневно осуществляют профилактику нарушений, связанных с правилами остановки или стоянки транспортных средств.
В связи с участившимися случаями обращения граждан на прошлой неделе сотрудники ГИБДД проверили автомобили, припаркованные на центральных улицах города, а также во дворовых территориях.
За сутки инспекторы составили 34 административных материала за нарушение требований правил остановки и стоянки, 18 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.
В УГИБДД по Тульской области отметили, что всего с начала года задержаны и помещены на специализированную стоянку более 940 автомобилей.
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