С начала года в Туле за неправильную парковку 940 автомобилей эвакуировали на спецстоянку

Сотрудники Госавтоинспекции Тулы в ходе надзорной деятельности ежедневно осуществляют профилактику нарушений, связанных с правилами остановки или стоянки транспортных средств.



В связи с участившимися случаями обращения граждан на прошлой неделе сотрудники ГИБДД проверили автомобили, припаркованные на центральных улицах города, а также во дворовых территориях.

За сутки инспекторы составили 34 административных материала за нарушение требований правил остановки и стоянки, 18 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.



В УГИБДД по Тульской области отметили, что всего с начала года задержаны и помещены на специализированную стоянку более 940 автомобилей.