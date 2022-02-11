новости
новости
Регистрация
Тульские легкоатлеты вошли в восьмерку сильнейших на юниорском первенстве России

Тульские легкоатлеты вошли в восьмерку сильнейших на юниорском первенстве России

Соревнования прошли в Челябинске.

С 8 по 10 февраля в Челябинске проходило первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. В стартах приняли участие спортсмены из 65 регионов, в том числе и из Тульской области.

В беге на 60 метров с барьерами победительнице первенства ЦФО в этом виде программы тулячке Карине Кочетковой не хватило трех сотых секунды, чтобы завоевать бронзовую медаль. В итоге результат 8,85 с и четвертое место.

В прыжках в длину туляк Константин Соловецкий в четвертой финальной попытке прыгнул на 6 м 93 см. В итоговом протоколе он расположился на шестом месте и не допрыгнул до медали 19 см.

В толкании ядра тульский спортсмен Леонид Долматов также вышел в финал, где занял седьмое место с результатом 15 м 27 см.

- Несмотря на то, что тульским спортсменам не удалось в этот раз завоевать медали, легкоатлеты в командной борьбе по зачету первой лиги заняли второе место. Это позволило нашей команде перейти в высшую лигу, что даст возможность на следующий год на юниорское первенство заявлять большее количество своих представителей, — сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Тульской области.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 22:32 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикасоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выступит инди-трио «Космонавтов Нет»
В Туле выступит инди-трио «Космонавтов Нет»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.