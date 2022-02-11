Тульские легкоатлеты вошли в восьмерку сильнейших на юниорском первенстве России

С 8 по 10 февраля в Челябинске проходило первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. В стартах приняли участие спортсмены из 65 регионов, в том числе и из Тульской области.

В беге на 60 метров с барьерами победительнице первенства ЦФО в этом виде программы тулячке Карине Кочетковой не хватило трех сотых секунды, чтобы завоевать бронзовую медаль. В итоге результат 8,85 с и четвертое место.

В прыжках в длину туляк Константин Соловецкий в четвертой финальной попытке прыгнул на 6 м 93 см. В итоговом протоколе он расположился на шестом месте и не допрыгнул до медали 19 см.

В толкании ядра тульский спортсмен Леонид Долматов также вышел в финал, где занял седьмое место с результатом 15 м 27 см.

- Несмотря на то, что тульским спортсменам не удалось в этот раз завоевать медали, легкоатлеты в командной борьбе по зачету первой лиги заняли второе место. Это позволило нашей команде перейти в высшую лигу, что даст возможность на следующий год на юниорское первенство заявлять большее количество своих представителей, — сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Тульской области.