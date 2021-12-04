За победу в чемпионате России по боксу тулячка Дарья Абрамова получит 500 тыс. рублей и Chevrolet Cobalt

Фото Федерации бокса.

3 декабря в Челябинске прошли финальные поединки чемпионата страны по боксу среди женщин. Впервые в турнире приняли участие 180 спортсменок из 48 регионов страны. Бои состоялись в 12 весовых категориях, согласно новым правилам, введенным в этом году Международной ассоциацией бокса.

В финальном бою в весовой категории до 57 килограммов тульская спортсменка Дарья Абрамова единогласным решением судей победила участницу Олимпийских игр в Токио Людмилу Воронцову, представляющую Московскую область и Республику Бурятия.



Воспитанница щёкинской школы бокса и тренеров Дмитрия Кузнецова и Сергея Ребрика завоевала титул сильнейшего боксера страны в седьмой раз.



Как сообщает Федерация Тульской области по боксу, на пути к финалу Дарья Абрамова провела четыре поединка, в которых победила москвичку Дарью Куценко, Дарью Дмитриеву из Ханты-Мансийского автономного округа, Дину Богданову из Магаданского края и Алину Пушкарь из Краснодарского края.

Призовой фонд чемпионата России по боксу среди женщин составил 12 млн рублей. За первое место победительницы получили по 500 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч рублей, за третье — 125 тысяч рублей.

Кроме того, впервые в истории чемпионатов России по боксу среди женщин, которые проводятся с 1999 года, золотые медалистки получили в подарок автомобили Chevrolet Cobalt. Об этом сообщила Федерация бокса РФ.

По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной, который будет защищать цвета страны на предстоящем в мае 2022 года чемпионате мира в Турции, а также на чемпионате Европы в Улан-Удэ, даты которого будут определены позднее.