В тульском правительстве прокомментировали информацию о назначении губернатора Дюмина министром МЧС
«Информации нет», – сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.
27 декабря ряд федеральных телеграм-каналов выдал информацию о возможном назначении губернатора Тульской области Алексея Дюмина на пост министра МЧС РФ.
Названа даже возможная кандидатура на пост тульского губернатора: предполагается, что исполнять обязанности главы региона будет Валерий Пикалёв, вице-губернатор Санкт-Петербурга.
В пресс-службе правительства Тульской области на запрос Myslo ответили, что информацией не располагают. Остается только следить за ситуацией.
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