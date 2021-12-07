новости
новости
Регистрация
Баскетболисты «Новомосковска» дважды обыграли «Динамо»

Баскетболисты «Новомосковска» дважды обыграли «Динамо»

Матчи прошли в спорткомплексе «Новое поколение».

В Туле в рамках Суперлиги-2 по баскетболу «Новомосковск» сыграл два матча против ставропольского «Динамо». Оба поединка завершились победой нашей команды — 91:68 (19:14, 22:24, 22:21, 28:9) и 87:79 (16:27, 29:11, 31:16, 11:25).

Как сообщает клубная пресс-служба, за «Новомосковск» дебютировал Станислав Сотников. Баскетболист провел эффективную игру, собрав в первом матче дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов, во втором — дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, добавив к ним 6 ассистов.

Следующий тур БК «Новомосковск» также проведет дома. 8 и 9 декабря команда сыграет с «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Начало игр в 19.00. Матчи пройдут в «Новом поколении» (ул. Металлургов, д. 22-а). Приходите поддержать спортсменов!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:58 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК Новомосковскбаскетбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» готовится к битве со столичным грандом в РПЛ
«Арсенал» готовится к битве со столичным грандом в РПЛ
ВТБ: спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15%
ВТБ: спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.