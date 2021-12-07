Баскетболисты «Новомосковска» дважды обыграли «Динамо»

В Туле в рамках Суперлиги-2 по баскетболу «Новомосковск» сыграл два матча против ставропольского «Динамо». Оба поединка завершились победой нашей команды — 91:68 (19:14, 22:24, 22:21, 28:9) и 87:79 (16:27, 29:11, 31:16, 11:25).

Как сообщает клубная пресс-служба, за «Новомосковск» дебютировал Станислав Сотников. Баскетболист провел эффективную игру, собрав в первом матче дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов, во втором — дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, добавив к ним 6 ассистов.

Следующий тур БК «Новомосковск» также проведет дома. 8 и 9 декабря команда сыграет с «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Начало игр в 19.00. Матчи пройдут в «Новом поколении» (ул. Металлургов, д. 22-а). Приходите поддержать спортсменов!