Тульский «Арсенал» о матче с «Локомотивом» : «Необходимо вернуть уважение болельщиков»
Игра состоится сегодня в 19.00.
Пресс-служба «Арсенала» накануне матча на сайте опубликовала превью, в котором высказалась о текущем положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги:
— «Ничего не потеряно, пока не потеряно все». Цитата из великого Гёте должна стать девизом нашей команды.
Необходимо вернуть уважение болельщиков.
Медлить нельзя, начинать нужно «здесь и сейчас», пусть наш соперник — еврокубковый «Локомотив».
К сожалению, мы имеем опыт борьбы за выживание. Достаточно вспомнить минувший сезон, когда лишь в заключительном туре все для «Арсенала» завершилось хэппи-эндом. Что теперь? Не хочется сгущать краски, но ситуация тревожнее, чем год назад. После первого круга РПЛ-2020/21 туляки опережали «Ротор» на 5 очков, «Уфу» — на 6. А был еще «Тамбов», обреченный на вылет по известным причинам. Сейчас у команды Миодрага Божовича нет никакого запаса в очках перед красной зоной, — говорится в тексте превью.
Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 29 ноября, в 19.00 на Центральном стадионе в Туле. Ранее команды встречались в чемпионате 13 раз: 8 побед у «Локомотива», 4 — у «Арсенала», 1 раз команды сыграли вничью.
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