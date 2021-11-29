Тульский «Арсенал» о матче с «Локомотивом» : «Необходимо вернуть уважение болельщиков»

Пресс-служба «Арсенала» накануне матча на сайте опубликовала превью, в котором высказалась о текущем положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги:

— «Ничего не потеряно, пока не потеряно все». Цитата из великого Гёте должна стать девизом нашей команды.

Необходимо вернуть уважение болельщиков.

Медлить нельзя, начинать нужно «здесь и сейчас», пусть наш соперник — еврокубковый «Локомотив».

К сожалению, мы имеем опыт борьбы за выживание. Достаточно вспомнить минувший сезон, когда лишь в заключительном туре все для «Арсенала» завершилось хэппи-эндом. Что теперь? Не хочется сгущать краски, но ситуация тревожнее, чем год назад. После первого круга РПЛ-2020/21 туляки опережали «Ротор» на 5 очков, «Уфу» — на 6. А был еще «Тамбов», обреченный на вылет по известным причинам. Сейчас у команды Миодрага Божовича нет никакого запаса в очках перед красной зоной, — говорится в тексте превью.

Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 29 ноября, в 19.00 на Центральном стадионе в Туле. Ранее команды встречались в чемпионате 13 раз: 8 побед у «Локомотива», 4 — у «Арсенала», 1 раз команды сыграли вничью.