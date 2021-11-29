Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 251 случай заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердился 251 случай коронавируса, 242 человека выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 67 721 житель региона, 59 396 вылечились, 3887 умерли.
Ситуация по коронавирусу в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 14:29, 5 234 0
сегодня, в 09:53, 67 1491 -11
вчера, в 16:31, 189 1775 -16
вчера, в 14:40, 128 3021 -14
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