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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 251 случай заболевания и 11 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 251 случай заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердился 251 случай коронавируса, 242 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 67 721 житель региона, 59 396 вылечились, 3887 умерли.

Ситуация по коронавирусу в российских регионах за сутки следующая:

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