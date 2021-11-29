Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 251 случай заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердился 251 случай коронавируса, 242 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 67 721 житель региона, 59 396 вылечились, 3887 умерли.

Ситуация по коронавирусу в российских регионах за сутки следующая: