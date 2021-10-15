Тренер «Арсенала» Миодраг Божович об игре с «Зенитом»: «Нас ждет тяжелый матч»

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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в интервью клубной пресс-службе подвел итоги сбора в Новогорске и поделился ожиданиями перед матчем с «Зенитом».

– Мы отлично поработали. Хорошо, что за время сбора некоторые ребята, которые были травмированы, успели вернуться в строй. В Новогорске хорошие условия, в нашем распоряжении было качественное поле. Так что всё нам на пользу.

– 10 октября состоялась товарищеская игра с «Химками». Какие выводы сделали из нее?

– Это была хорошая тренировка как для нас, так и для «Химок». Серьезная игра, но судейство было не на уровне. Судья очень повлиял на результат. Он допускал ошибки в обе стороны, и это мешало игрокам обеих команд. А в остальном всё прошло хорошо.

– «Зенит» – действующий чемпион России. С каким настроением команда подходит к предстоящей игре?

– Матч с «Зенитом» должен стать праздником футбола. Это такая игра, где любой тренер и игрок хочет проявить себя. Несмотря на положение команды в таблице, мы в хорошем настроении готовимся к матчу.

– Чего ждать от игры?

– Трудно сказать. У «Зенита» пока только одно поражение в чемпионате, в прошлом туре они дома проиграли «Сочи» и сейчас серьезно будут настраиваться на нас. С другой стороны, в среду у них игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, она наверняка будет важнее, чем наша. Думаю, что для такого клуба, как «Зенит», любое поражение – неприятное событие, поэтому в субботу нас ждет тяжелый матч. Но нам тоже очень нужны очки...