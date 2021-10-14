Фото пресс-службы «Арсенала» .
В Тулу привезут Кубок чемпионов России
С ним можно будет сфотографироваться перед матчем «Арсенал» – «Зенит».
16 октября в Тулу привезут Кубок чемпионов России. Его можно будет увидеть перед началом матча «Арсенал» — «Зенит» в фотозоне у красно-желтого мяча. Она начнет свою работу в 12.30.
Как сообщает пресс-служба тульского клуба, данная акция приурочена к 20-летнему юбилею Российской премьер-лиги, который она отметила в этом году.
Всех болельщиков угостят вкусным глинтвейном и чаем.
ПФК «Арсенал» напоминает, что на матч оружейников с «Зенитом» пустят только зрителей с QR-кодами и владельцев абонементов.
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