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В Веневе безработный украл с дачи еду и алкоголь

В Веневе безработный украл с дачи еду и алкоголь

Сейчас мужчина задержан.

В Веневском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился мужчина, который хранил на даче алкоголь. Приехав в очередной раз на дачу, он с ужасом обнаружил, что оттуда пропали еда и спиртное.
 
Полицейские смогли выяснить личность таинственного воришки. Им оказался 50-летний безработный ранее судимый мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
 
 
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