В Веневе безработный украл с дачи еду и алкоголь

В Веневском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился мужчина, который хранил на даче алкоголь. Приехав в очередной раз на дачу, он с ужасом обнаружил, что оттуда пропали еда и спиртное.

Полицейские смогли выяснить личность таинственного воришки. Им оказался 50-летний безработный ранее судимый мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».