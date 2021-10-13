На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только болельщиков с QR-кодами и владельцев абонементов

Игра состоится в Туле 16 октября в 14.00.

На матче 11-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Зенитом» сможет присутствовать до 30% зрителей. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, для прохода на стадион необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего.

В нем должны быть полностью прописаны ФИО, указаны номер и серия паспорта, дата рождения. К сертификату прилагается удостоверение личности.

Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).

Для комфортного прохождения процедуры досмотра ПФК «Арсенал» просит скачать и распечатать сертификаты с QR-кодами и заблаговременно прибыть на стадион.

Билеты можно приобрести только в кассах Центрального стадиона «Арсенал», в одни руки – не более 3. Онлайн-продажи билетов на этот матч не будет.

Встреча с «Зенитом» пройдет в Туле 16 октября в 14.00.