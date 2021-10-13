новости
новости
Регистрация
На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только болельщиков с QR-кодами и владельцев абонементов

На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только болельщиков с QR-кодами и владельцев абонементов

Игра состоится в Туле 16 октября в 14.00.

На матче 11-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Зенитом» сможет присутствовать до 30% зрителей. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, для прохода на стадион необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего.  

В нем должны быть полностью прописаны ФИО, указаны номер и серия паспорта, дата рождения. К сертификату прилагается удостоверение личности.   

Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении). 

Для комфортного прохождения процедуры досмотра ПФК «Арсенал» просит скачать и распечатать сертификаты с QR-кодами и заблаговременно прибыть на стадион.

Билеты можно приобрести только в кассах Центрального стадиона «Арсенал», в одни руки – не более 3. Онлайн-продажи билетов на этот матч не будет.

Встреча с «Зенитом» пройдет в Туле 16 октября в 14.00.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками»
Спорт
«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками»
11 октября, в 10:10, 7 1308 -1
«Арсенал» проведет сбор в Новогорске и сыграет с «Химками»
Спорт
«Арсенал» проведет сбор в Новогорске и сыграет с «Химками»
8 октября, в 18:30, 16 1081 0
Капитана тульского «Арсенала» успешно прооперировали в московской клинике
Спорт
Капитана тульского «Арсенала» успешно прооперировали в московской клинике
5 октября, в 17:30, 15 1443 1
«Арсенал-2» всухую проиграл курскому «Авангарду»
Спорт
«Арсенал-2» всухую проиграл курскому «Авангарду»
4 октября, в 21:16, 17 1186 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:10 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналЗенитматч Арсенал - Зенит
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Смоленской области обнаружены останки призванного в Туле бойца Красной армии
В Смоленской области обнаружены останки призванного в Туле бойца Красной армии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.