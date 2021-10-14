Аронова, Полицеймако, Шакуров: уже завтра в Туле покажут спектакль по рассказам А. П. Чехова
15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Маленькие комедии». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
В основу спектакля легли два замечательных произведения
В этом спектакле совпало всё: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных в двух действиях одними и теми же актерами, демонстрирующими огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных по сути. В двух смешных историях, рассказанных Чеховым, гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко, одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлечет динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств — от тяжеловесного хамства до проникновенной лирики.
«Медведь»
Помещица Попова — молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится Настоящий Рыцарь, Принц, романтический герой! Но является грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней…
«Предложение»
Трепетный любовник и лирик, помещик Ломов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью Чубуковой. Отец невесты, Степан Степанович, рад, что наконец-то найден жених для его великолепной дочери. Невеста трепетно ждет нежных слов от жениха. Однако он робок, испытывает нервические припадки от стеснительности и неловкости. Слово за слово… Беседа влюбленных начинается так мирно, но от объяснения до агрессивного крика и оскорблений — один шаг.
В ролях: народный артист России Сергей Шакуров, народная артистка России Мария Аронова, Михаил Полицеймако.
В ролях: народный артист России Сергей Шакуров, народная артистка России Мария Аронова, Михаил Полицеймако.
Режиссер: Алексей Кирющенко.
Продюсер: Альберт Могинов.
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