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Тульских силачей приглашают на соревнования по стритлифтингу
Фото из архива Myslo.

Тульских силачей приглашают на соревнования по стритлифтингу

Турнир пройдет в спортшколе «Восток».

9 октября в Туле состоится 3-й чемпионат Тульской области по стритлифтингу — подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях с весом. Турнир пройдет в спортшколе «Восток» (ул. Серебровская, 30).

Регистрация участников — с 9.30 до 11.00. Начало соревнований — в 12.00.

Организаторами соревнований выступает общественная организация «Спортклуб „Андрей“».

Напомним, первый чемпионат по стритлифтингу в Туле состоялся в 2019 году. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже по ссылке.

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