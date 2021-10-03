Тульских силачей приглашают на соревнования по стритлифтингу

Фото из архива Myslo.

9 октября в Туле состоится 3-й чемпионат Тульской области по стритлифтингу — подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях с весом. Турнир пройдет в спортшколе «Восток» (ул. Серебровская, 30).

Регистрация участников — с 9.30 до 11.00. Начало соревнований — в 12.00.

Организаторами соревнований выступает общественная организация «Спортклуб „Андрей“».

Напомним, первый чемпионат по стритлифтингу в Туле состоялся в 2019 году. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже по ссылке.