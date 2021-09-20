Туляк взял бронзу на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

XXIV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Золотые купола» был посвящен памяти заслуженного тренера СССР В. П. Кузнецова. В нем приняли участие 200 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Самарской, Калужской и других областей.

В весовой категории свыше 109 кг бронзовую медаль завоевал тяжелоатлет из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Илья Кобелев. Тренирует спортсмена Сергей Флерко. В общекомандном первенстве команда Тульской области заняла 3-е место.