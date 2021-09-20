Фото: пресс-служба администрации Тулы.
Туляк взял бронзу на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике
Соревнования прошли во владимирском дворце спорта «Торпедо».
XXIV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Золотые купола» был посвящен памяти заслуженного тренера СССР В. П. Кузнецова. В нем приняли участие 200 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Самарской, Калужской и других областей.
В весовой категории свыше 109 кг бронзовую медаль завоевал тяжелоатлет из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Илья Кобелев. Тренирует спортсмена Сергей Флерко. В общекомандном первенстве команда Тульской области заняла 3-е место.
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