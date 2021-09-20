Психиатр расскажет тулякам, как сохранить ясный ум и избежать болезни Альцгеймера

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Очередная трансляция из цикла «Отвечают врачи» посвящена Международному дню распространения информации об этом недуге.

В среду, 22 сентября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет новый прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Он приурочен к Международному дню распространения информации о болезни Альцгеймера. На вопросы пользователей будет отвечать Елена Кузнецова, заместитель главврача психиатрической больницы № 1 имени Н. П. Каменева.

Свои вопросы можно задать под этим постом, в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.