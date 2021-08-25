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Арбитр матча «Ахмат» — «Арсенал» заменен из-за заражения коронавирусом

Арбитр матча «Ахмат» — «Арсенал» заменен из-за заражения коронавирусом

Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Арбитр Игорь Князев, который в матче «Ахмат» — «Арсенал» должен был выступать в роли второго ассистента главного судьи Алексея Сухого, заразился коронавирусом. Вместо Князева на встречу назначен Наиль Сейфетдинов.

Напомним, указанный матч состоится 26 августа в Грозном. Начало встречи в 20.30.

Сюжет: Арсенал
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