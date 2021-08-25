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Туляк Алексей Воробьев стал членом жюри юбилейного сезона «Ты супер!»
Фото НТВ.

Туляк Алексей Воробьев стал членом жюри юбилейного сезона «Ты супер!»

Компанию ему составят народный артист России, композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и певица Ирина Дубцова.

Именно они будут оценивать участников, наставлять, поддерживать, давать советы и многое другое в пятом сезоне шоу.

Каждый из них уже занимал кресло жюри, причём не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+». Алексей Воробьёв сначала приходил поддержать Василину Понамарёву во втором сезоне — тогда они спели вместе песню «Я тебя люблю». А начиная с суперсезона Воробьёв — постоянный член жюри.

Чего только он не делал на сцене «Ты супер!», чтобы поддержать участников: пел, танцевал, чеканил футбольный мяч, играл на различных музыкальных инструментах, включая импровизированные барабаны, делал сальто и даже отжимался — одним словом, в каждом сезоне он не только делился опытом с конкурсантами, но и учил их не стоять на месте в буквальном смысле этого слова. Традиционно ради участия в «Ты супер!» в качестве жюри Алексей прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.

Алексей Воробьёв:

- Для меня быть в жюри «Ты супер!» всегда огромная радость. Каждый год, отложив все свои съёмки и проекты, я прилетаю ради этого из-за океана. И сейчас с нетерпением жду возможности снова оказаться в кресле жюри, чтобы восхищаться талантом наших участников и делиться с ними опытом работы на сцене и в кино. Боюсь, что с прошлого сезона количество инструментов, которыми я владею, не увеличилось, новых акробатических трюков не тренировал, так что, в первую очередь, готов удивляться способностям наших участников, нежели демонстрировать свои. Но что-то мне подсказывает, что без наших с коллегами, членами жюри, импровизаций всё равно не обойдётся.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 11:07 +1
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