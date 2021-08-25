Туляк Алексей Воробьев стал членом жюри юбилейного сезона «Ты супер!»

Фото НТВ.

Именно они будут оценивать участников, наставлять, поддерживать, давать советы и многое другое в пятом сезоне шоу.

Каждый из них уже занимал кресло жюри, причём не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+». Алексей Воробьёв сначала приходил поддержать Василину Понамарёву во втором сезоне — тогда они спели вместе песню «Я тебя люблю». А начиная с суперсезона Воробьёв — постоянный член жюри.

Чего только он не делал на сцене «Ты супер!», чтобы поддержать участников: пел, танцевал, чеканил футбольный мяч, играл на различных музыкальных инструментах, включая импровизированные барабаны, делал сальто и даже отжимался — одним словом, в каждом сезоне он не только делился опытом с конкурсантами, но и учил их не стоять на месте в буквальном смысле этого слова. Традиционно ради участия в «Ты супер!» в качестве жюри Алексей прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.

Алексей Воробьёв:

- Для меня быть в жюри «Ты супер!» всегда огромная радость. Каждый год, отложив все свои съёмки и проекты, я прилетаю ради этого из-за океана. И сейчас с нетерпением жду возможности снова оказаться в кресле жюри, чтобы восхищаться талантом наших участников и делиться с ними опытом работы на сцене и в кино. Боюсь, что с прошлого сезона количество инструментов, которыми я владею, не увеличилось, новых акробатических трюков не тренировал, так что, в первую очередь, готов удивляться способностям наших участников, нежели демонстрировать свои. Но что-то мне подсказывает, что без наших с коллегами, членами жюри, импровизаций всё равно не обойдётся.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».